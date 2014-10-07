《分析》油价跌跌不休，即将迎来供应过剩的新时代

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**OPEC及页岩油产商的考验**
明年有可能再度发生相同情况。欧美与俄罗斯之间的关系日益紧张，令俄罗斯的石油供应面临危险，而俄罗斯高居全球第二大石油生产国。与伊朗的核协议谈判有可能破裂，引发要求加强制裁的声浪。但油价再度反弹的机率愈来愈低。
Medley Global Advisors分析师Daniel Sternoff指出，现在，要不就是OPEC同意在短期内为油价支撑底部，否则油价长期偏低情况，将会开始抑制长期投资，或刺激石油需求成长回暖。
油价跌势不仅考验OPEC的决心，也考验美国页岩油革命的续航力；过去三年来，页岩油革命已经每年为美国石油产量增加100万桶/日。
OPEC何时、或甚至会不会出手干预，仍然极不明朗。沙特阿拉伯周三大幅调降对亚洲客户的石油售价，暗示沙特愿意接受较低的价格，以守住市场占有率。
前美国总统布什的白宫顾问Bob McNally，目前为能源顾问公司Rapidan Group总裁，他日前结束访问沙特阿拉伯后表示，OPEC产油国可能会等待美国降低产量，也不愿自己减产。虽然部分OPEC人士开始呼吁减产，但波斯湾核心成员国目前押注冬季需求将会提振油市。
如果油价再跌个10美元左右，他们的态度可能会改变。Baird Energy分析师在周一报告中指出，如果油价持续低于80美元，不但从委内瑞拉到俄罗斯等各个产油国的政府预算受创，美国的产油商应该也会缩减活动。
“毕竟，美国页岩油不仅是最新且最大的供应来源，同时也是高成本，且对于油价最为敏感，”McNally称。“北达科他州及德州实质上已成为OPEC的一员，虽然他们可能还未意识到。”(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申