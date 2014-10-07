《分析》油价跌跌不休，即将迎来供应过剩的新时代

**OPEC及页岩油产商的考验**

明年有可能再度发生相同情况。欧美与俄罗斯之间的关系日益紧张，令俄罗斯的石油供应面临危险，而俄罗斯高居全球第二大石油生产国。与伊朗的核协议谈判有可能破裂，引发要求加强制裁的声浪。但油价再度反弹的机率愈来愈低。

Medley Global Advisors分析师Daniel Sternoff指出，现在，要不就是OPEC同意在短期内为油价支撑底部，否则油价长期偏低情况，将会开始抑制长期投资，或刺激石油需求成长回暖。

油价跌势不仅考验OPEC的决心，也考验美国页岩油革命的续航力；过去三年来，页岩油革命已经每年为美国石油产量增加100万桶/日。

OPEC何时、或甚至会不会出手干预，仍然极不明朗。沙特阿拉伯周三大幅调降对亚洲客户的石油售价，暗示沙特愿意接受较低的价格，以守住市场占有率。

前美国总统布什的白宫顾问Bob McNally，目前为能源顾问公司Rapidan Group总裁，他日前结束访问沙特阿拉伯后表示，OPEC产油国可能会等待美国降低产量，也不愿自己减产。虽然部分OPEC人士开始呼吁减产，但波斯湾核心成员国目前押注冬季需求将会提振油市。

如果油价再跌个10美元左右，他们的态度可能会改变。Baird Energy分析师在周一报告中指出，如果油价持续低于80美元，不但从委内瑞拉到俄罗斯等各个产油国的政府预算受创，美国的产油商应该也会缩减活动。

“毕竟，美国页岩油不仅是最新且最大的供应来源，同时也是高成本，且对于油价最为敏感，”McNally称。“北达科他州及德州实质上已成为OPEC的一员，虽然他们可能还未意识到。”(完)