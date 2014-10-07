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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 15:13 BJT

欧洲热股：力拓股价伦敦开盘大涨5.6%，此前公司拒绝嘉能可合并探询

路透10月7日 - 力拓 股价在伦敦开盘大涨5.6%，此前公司拒绝嘉能可合并探询。(完)
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