更新版-德国经济：8月工业生产创五年半来最大月度降幅，经济前景蒙阴

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增细节与背景)
路透柏林10月7日 - 德国经济部周二公布的数据显示，8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来的最大降幅。这一最新出炉的数据令人进一步质疑德国经济状况。
德国8月工业生产较前月下滑4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅，当时为下滑6.9%。
“可以看出，公司的不确定感正在慢慢反映到硬性指标当中。”Bayern LB的分析师Stefan Kipar说道，“但对于第三季经济是否能实现小幅增长，我们依然保持正面预期。”
德国经济今年开局强劲，但第二季萎缩0.2%。有越来越多的迹象表明，第三季可能勉强录得增长，一些经济学家甚至预估德国经济第三季可能再现萎缩。
“工业生产目前处于疲弱阶段...但当前的下滑程度被假日因素所放大，”经济部在声明中表示“总之，应该预期第三季生产总体疲弱。”
鉴于欧元区正对抗通缩并且区内经济依然疲弱，人们都寄望于德国能提高支出并推动经济增长。
“8月工业生产数据有些夸大了下降趋势。”Berenberg bank的分析师Christian Schulz说道，不过他补充称，他不预计德国今年下半年能录得强劲增长。
德国7月工业生产被下修为较前月增长1.6%，初值为增长1.9%。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申