版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 15:26 BJT

更新版-德国经济：8月工业生产创五年半来最大月度降幅，经济前景蒙阴

(新增细节与背景)

路透柏林10月7日 - 德国经济部周二公布的数据显示，8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来的最大降幅。这一最新出炉的数据令人进一步质疑德国经济状况。

德国8月工业生产较前月下滑4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅，当时为下滑6.9%。

“可以看出，公司的不确定感正在慢慢反映到硬性指标当中。”Bayern LB的分析师Stefan Kipar说道，“但对于第三季经济是否能实现小幅增长，我们依然保持正面预期。”

德国经济今年开局强劲，但第二季萎缩0.2%。有越来越多的迹象表明，第三季可能勉强录得增长，一些经济学家甚至预估德国经济第三季可能再现萎缩。

“工业生产目前处于疲弱阶段...但当前的下滑程度被假日因素所放大，”经济部在声明中表示“总之，应该预期第三季生产总体疲弱。”

鉴于欧元区正对抗通缩并且区内经济依然疲弱，人们都寄望于德国能提高支出并推动经济增长。

“8月工业生产数据有些夸大了下降趋势。”Berenberg bank的分析师Christian Schulz说道，不过他补充称，他不预计德国今年下半年能录得强劲增长。

德国7月工业生产被下修为较前月增长1.6%，初值为增长1.9%。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐