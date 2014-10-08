《路透晚报》--10月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：汇丰9月服务业PMI小幅下滑，经济仍面临下行压力

和中国官方数据走势一致，汇丰中国9月服务业PMI亦小幅下滑，脱离上月触及的17个月高位。综合服务业和制造业PMI表现来看，分析人士认为中国经济仍面临下行压力，需要宽松货币和财政政策的支持。

--中国财政：深化预算管理改革，政府性债务作为硬指标纳入政绩考核--国务院

按照新修订的预算法，中国国务院发布关于深化预算管理制度改革的决定，对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，包括建立考核问责机制，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

--《综述》香港示威者面临抉择，将于周五同政府展开对话

香港民主示威人士周二晚间与港府达成协议，将于本周稍晚进行正式对话，以化解诸多疑虑；这些疑虑导致数以万计市民走上街头示威。

--中国经济：降低物流成本，目标2020年物流业年均增长8%左右--规划

中国物流业已经步入转型升级的新阶段。国务院日前表示要着力降低物流成本，打破条块分隔和地区封锁，目标是到2020年物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。

--中国经济:“十一”零售和餐饮业销售增12.1%，大众消费成亮点--商务部

中国商务部数据显示，今年“十一”黄金周期间，大众化消费成为节日市场突出亮点。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额约9,750亿元人民币，比去年同期增长12.1%。

--中国经济：十一黄金周假期银联刷卡交易金额同比增逾两成--银联

“十一”黄金周是中国国内假期消费旺季。中国银联跨行交易系统和大数据平台提供的数字显示，截至10月7日晚上20时，全国通过银联刷卡交易的总金额达到5,100亿元人民币，同比增长23.5%；刷卡交易金额最高的前五个省市分别是广东、浙江、江苏、河南和深圳。

--新闻稿：中国按揭贷款规定放松不会扭转房地产业下行趋势--标普

标准普尔评级服务今日宣布，尽管中国央行近期放松对按揭贷款发放的条件，但中国住宅地产销售不会立刻出现反弹。我们认为在供过于求的市场上很多潜在购房者可能会等待房价进一步下降。但是，按揭放松可能会在未来2年内提振购房需求。

--中国房地产：房贷松动对地产销量推升有限，三季度GDP料增7.2%--莫尼塔

中国日前宣布放宽楼市信贷政策，由以前“认房又认贷”到全面放宽。独立研究机构--莫尼塔宏观团队在点评报告中指出，从放松的强度来看，这是2009年以来比较强的一次宽松政策，短期内推升地产销量概率较高，但是反弹高度有限。

【金融】

--中国金融：防民间金融交叉感染风险，推广民间融资备案管理--央行官员

上海证券报周三引述中国人民银行副行长潘功胜称，民间金融是把双刃剑，特别要注意民间金融和正规金融体系之间的风险交叉传染，将总结推广民间融资备案管理等试点经验。

--中国金融：国开行将支持经济稳增长，发挥逆周期调节作用--董事长

中国国家开发银行董事长胡怀邦称，保持经济平稳增长，需要国开行发挥逆周期调节作用。同时，中国经济转型升级，需要国开行发挥中长期投融资骨干作用。

--中国基金：9月QFII A股基金升3.27%，逊于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，9月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升3.27%，逊于国内股票型基金。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

--中国债市：五年以内信用债估值领跌，曲线稍增陡--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值几乎全线下行，其中五年及以内品种领跌，曲线略有增陡。

--中国债市动态：房贷新政令现券稍承压，但经济未现转势信号后市仍偏强

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)均小幅抬升，不过长假刚刚结束，交投仍显偏淡。市场此前传闻的房贷放松新政终于在国庆节前兑现，对房地产市场回暖并带动经济的憧憬因此泛起，并令债市短期承压。

--中国货币市场：资金供求均衡回购利率变化不大，短期预期平稳

十一长假后首个工作日，中国银行间资金市场周三早盘主要回购利率变化不大，继续在低位徘徊。目前来看，月初存款准备金例行调整对流动性影响并不明显，资金供求较为均衡。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走升后陷于窄幅震荡，整体交投较节前趋稳

中国人民币兑美元周三早盘随中间价小幅走升后陷于窄幅振荡。交易员表示，国庆假期离岸人民币CNH大幅走贬后回升，境内汇率亦随中间价高开，整体交投较节前趋稳。

【证券/行业】

--中国房地产：北京普通住宅认定标准今起放宽，五环内总价上限468万元

随着中国房贷政策的松动，北京从周三起将普通住宅认定标准放宽，调整后的标准是五环内单价在每平方米39,600元人民币，总价上限为468万元；普通住宅的买卖可以享受契税、营业税等税收优惠政策。

--中国股市：沪综指收升至近20个月新高，房地产股受利好消息提振普涨

中国股市沪综指周三迎来国庆长假后首涨，并收升至近20个月新高。长假前央行宣布房贷政策松动，提振今日房地产股普涨。分析师指出，近期除关注经济及政策因素外，还需注意地缘政治对市场的影响，料后市反复震荡可能性增加。

--中国企业：光明食品集团收购意大利橄榄油企业SALOV集团多数股权

继收购以色列最大食品公司Tnuva公司56%股权后，中国第二大食品集团--光明食品集团周二晚间宣布，旗下子公司益民食品一厂（集团）有限公司与丰塔纳家族（Fontana)达成协议，收购意大利橄榄油企业Salov集团的多数股权。

--中国个股：11超日债本息有望全额受偿,高收益债料迎来投资利好

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司周三公布其重整计划草案。在公司采用资本公积转增股本引入江苏协鑫等投资人的同时，11超日债的兑付也引入了新的外部担保机制，并有望得到全额偿付。

--中国安邦保险19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店

希尔顿酒店集团表示，将以19.5亿美元的价格，将旗下纽约华尔道夫酒店售予中国安邦保险集团。这意味着对华尔道夫酒店每间客房作价高达138万美元。

--中国期货：9月期市成交规模恢复增长，交易所月末持仓多上升--协会

中国期货业协会最新统计资料表明，9月全国期货市场交易规模较上月有所上升，以单边计算，当月全国期市成交量和成交额同比分别增长43.79%和17.74%，环比亦增长，改变上月成交规模同比和环比双双下降的格局。

--中港个股：交通银行完成首单境外二级资本债券发行

按资产计中国第五大银行--交通银行周二晚宣布，近日完成境外二级资本债券发行，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔III二级资本工具。

--香港个股：雅居乐地产澄清与周永康无关系，指内地网文内容失实

正在停牌中的中国房地产商--雅居乐地产发出声明，回应近日有内地网站文章指公司大股东陈卓贤与因贪腐而下马的中央前政治局常委周永康之关系的内容，是＂荒谬失实、内容毫无根据＂，并保留一切法律追究及索偿的权利。

--香港个股：恒大地产与伙伴拟入股国藏集团逾91%股权，发展太阳能业务

正向多元化发展的恒大地产宣布伙拍光伏太阳能开发商Solar Power Inc（SPI），合共斥资12亿港元认购国藏集团的新股，相当于后者经扩大后已发行股本91.42%，变相＂借壳＂国藏发展太阳能业务。 (完)