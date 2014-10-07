《热点透视》并购力拓，嘉能可要比收购斯特拉塔更费力气

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison； 编译 王洋
路透芝加哥10月7日 - 并购力拓 ，将比嘉能可2012年并购对手斯特拉塔更难。尽管与这个全球第二大铁矿石厂商联盟有一定的道理，但嘉能可不得不支付大额的溢价，而双方的企业文化也将面临巨大的冲突。此外，力拓的防御地位也要强于当年的斯特拉塔。
嘉能可执行长Ivan Glasenberg总喜欢说，如果价格合适，什么资产他都会买。铁矿石价格的大幅下滑或激起了他的兴趣。今年迄今铁矿石价格下跌了40%，较2011年达到的峰值则下跌了近60%。自年初以来，力拓股价下跌了12%左右。同期嘉能可的股价上涨了9%，不过其700亿美元的市值仍远小于力拓900亿美元的规模。
将业务延伸至铁矿石领域，与另一家对手必和必拓 近期的决定相反。后者决定将公司一分为二。不过若能进入铁矿石业务，将为嘉能可的交易业务增添更多的原材料，并进入力拓密不透风的资产负债表。
或许更为重要的是，并购将给予嘉能可以另一种方式运营采矿资源的契机。力拓持续投资新铁矿石产能，被认为是加重了近期铁矿石的下跌态势。曾一直批评该行业“沉迷于”数量增长的嘉能可，或对于资本投向有不同的看法。
这种文化上的差异或许是最大的障碍。在尚不是大股东的情况下，很难期待Glasenberg能够说服力拓的董事会接受一个条件不及当时收购斯特拉塔时的并购提议。不过嘉能可总是能直接找到投资人谈话：据彭博的报道，近期嘉能可会见了力拓的大股东-中国中铝。后者持有力拓约13%的股份。不过要是走敌意收购的路线，只会加大文化冲突的风险。
经受中国的反垄断调查是不可避免的了。这个因素可能会不利于嘉能可进一步掌控中国原材料供应渠道的前景。Glasenberg要想取得成功，或许也不得不更费些力气。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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