表格：外资在韩国股市卖超1,652亿韩元，接连四天卖超

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔10月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市卖超1,652亿韩元。为连续第四个交易日卖超，期间累计卖超9,475亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月7日 -165.2 128.6 22.9
10月6日 -199.8 45.6 139.6
10月2日 -385.8 259.9 100.2
10月1日 -196.7 35.2 144.5
9月30日 184.1 16.4 -103.5
9月29日 57.0 -64.6 -10.1
9月26日 -22.1 19.9 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
9月24日 -25.2 129.8 -110.7
9月23日 -256.9 285.3 -33.3
9月22日 -241.1 32.4 195.5
9月19日 -240.8 200.4 105.6
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
9月17日 26.6 141.3 -163.7
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
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本月以来 -947.6 469.2 407.2
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今年以来 6,687.8 -5,328.8 133.8
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申