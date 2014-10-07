台湾汇市：台币兑美元随非美货币收升，出口商及外资午后抛汇

* 台币兑美元量缩收小升 * 午后非美货币走强，带动外资及出口商抛汇 * 明日实质交易估计在30.400-30.450 路透台北10月7日 - 台币兑美元 周二量缩收升，实质交易先弱后强。 汇银人士指出，盘初虽然韩元涨升，但囿于台股异常走软令台币走势不明。不过午后非美货 币尤其离岸人民币 走升，带动台币走强。 汇银人士表示，午后出口商、外资皆有美元卖盘出笼，且午后公布外资仅仅小卖台股， 除去了外资大卖台股的疑虑之后，美元卖压更加踊跃，推升台币扬升。此外，包括欧元EUR =澳元 及离岸人民币 盘中重拾强势，也激励台币。 〞外资早上有买(美元)，但下午都丢了，出口商下午也丢。〞一位大型商银交易人士表 示。他们认为，先前外资连续且大幅度卖超/汇出的动作已告缓和，后续料将落入观望期。 而出口商在汇价接近30.5附近一直有很高的抛汇意愿，预料台币短期不易贬破此前关键价位 30.520。 至于央行的动态，一位大型商银人士表示，台币近期顺势与亚币波动走贬，央行大致是 抱着顺其自然的态度，最多是进场提供流动性，美元的买卖皆有。因此后续可能走向主要视 外资是否资金有所挪移而定。 台湾股市 周二量缩微幅收跌。外资及陆资在台股小卖5.92亿台币，其在台指期 的净空单日减3,627口至未平仓空单30,239口。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价稍大 ，美元稍偏向空方；一个月远汇报价 尾盘在30.380/30.400左右，上日纽约盘 收在30.400。 台币今日主要交易区间在30.410-30.450，上日交易区间在30.440-30.488。韩元KRW=K FTC收1,066.1，上交易日收1,069。离岸人民币兑美元 报6.1470，较上日收6.1510 走升。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/7(二)：德国8月工业生産、美国8月JOLTS职位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8 月消费者信贷、日本央行公布政策决定、澳洲央行公布利率决定、美国堪萨斯城联邦储备银 行总裁乔治就美国经济发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币基 金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任 主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一 副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储 备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.453 30.503 30.410-30.503 30.503 5.63 7.10 元太外汇经纪公司 30.452 30.502 30.415-30.502 30.502 3.337 3.00 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.175/-0.145 (完)