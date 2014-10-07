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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 16:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月7日 - 以下为IronFX的分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：接近一个心理区域时遇到一些买单，而且汇价走势与我们的短线动能指标之间出现正面背离。因此我的短期展望现在变成中性。此外，相对强弱指标(RSI)升至50上方，同时乖离率的移动平均值(MACD)尽管仍然为负，但已上穿触发线，让我更有理由保持观望。但是，从日线图来看，价格结构仍然是日高与日低下移并低于50及200日移动均线，因此，我仍认为总体方向仍然是向下，并把当前的涨势或者该涨势的延伸看成是修正走势，之后空头将再度占据优势。

英镑/日圆：仍然受到174.50区域的支撑。鉴于动量指标支持可能的反弹，我目前会保持观望。RSI从接近30的地方反弹，显示可能走高，MACD尽管为负，但升至触发线上方。RSI与汇价走势之间亦出现正面背离。整体来看，汇价仍然在不断变宽的区间上档的上方，而且高于50及200日移动均线。因此我认为总体前景谨慎偏向上档，9月19-10月6日的下跌为修正走势。

澳元/美元：在0.8640/60区域受到支撑，微幅走高。今日澳洲央行会议没有改变其走势，澳元仍处于该支撑区与阻力位0.8830之间。鉴于澳元在1月触及0.8640/60区域时强劲反弹并改变了走势，以及该汇价与振荡指标之间仍然是正面背离，我感觉有足够理由在短期保持中性立场。较长远来看，总体趋势仍然向下，但我要等待其跌破0.8640，然后才会相信其恢复下跌走势。如果汇价确实下行，我预期卖家的初步目标是下一支撑位0.8565。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2648 1.2652 -0.03 -7.98 1.3745

美元/日圆 108.43 108.78 -0.32 +2.97 105.30

欧元/日圆 137.13 137.66 -0.39 -5.19 144.63

美元/瑞郎 0.9586 0.9583 +0.03 +7.37 0.8928

英镑/美元 1.6101 1.6082 +0.12 -2.75 1.6556

美元/加元 1.1140 1.1130 +0.09 +4.90 1.0620

澳元/美元 0.8803 0.8761 +0.48 -1.23 0.8913

新西兰元/美元 0.7858 0.7842 +0.20 -4.24 0.8206

欧元/瑞郎 1.2128 1.2127 +0.01 -1.17 1.2271

欧元/英镑 0.7854 0.7867 -0.17 -5.34 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0697 9.0841 -0.16 +2.51 8.8474

美元/挪威克朗 6.4705 6.4732 -0.04 +6.66 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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