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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 16:35 BJT

《全球汇市》日本首相言论激励日圆上扬，德国疲软数据打压欧元

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2618 1.2652 -0.27 -8.20 1.3745

美元/日圆 108.61 108.78 -0.16 +3.14 105.30

欧元/日圆 137.01 137.66 -0.47 -5.27 144.63

美元/瑞郎 0.9604 0.9583 +0.22 +7.57 0.8928

英镑/美元 1.6078 1.6082 -0.02 -2.89 1.6556

美元/加元 1.1166 1.1130 +0.32 +5.14 1.0620

澳元/美元 0.8785 0.8761 +0.27 -1.44 0.8913

新西兰元/美元 0.7833 0.7842 -0.11 -4.55 0.8206

欧元/瑞郎 1.2120 1.2127 -0.06 -1.23 1.2271

欧元/英镑 0.7847 0.7867 -0.25 -5.42 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0555 9.0841 -0.31 +2.35 8.8474

美元/挪威克朗 6.4734 6.4732 +0.00 +6.71 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 洪曦/王丽鑫/高琦/王颖；审校 蔡美珍/张涛)
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