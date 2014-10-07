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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 16:25 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶反弹，受贵金属市场涨势支撑

“特别是铂金价格跳涨，给市场带来了支持。铂金主要被用于汽车催化转换器。由于橡胶也与汽车业有关联，因此得到扶助。”

黄金周二持于每盎司1,200美元上方，维持隔夜的大部分涨幅，不过对美国经济的乐观情绪，加上可能升息，令投资者保持谨慎。上日获利了结打压美元下跌，提振黄金上涨。

经纪商表示，TOCOM指标期胶合约一度升至180.5日圆的高位，但日圆兑美元在尾盘时段反弹，又触发一些卖盘。

泰国农业部长周一表示，下周主要橡胶生产商将在马来西亚会面，并讨论支持价格的具体措施。近期橡胶价格下滑，令胶农受到损失。

”如果上海市场明天恢复交易后，整体基调偏向正面，那么橡胶价格可能会攀升到190日圆左右，不过橡胶生产商估计很难达成实质性的措施。“Kikukawa表示。

中国市场从10月1日起进入国庆长假，将在周三重启交易。

新加坡商品交易所11月期约 最新报每公斤142.4美分，上涨2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/洪曦; 审校 王洋/高琦)
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