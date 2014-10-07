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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 17:03 BJT

《路透晚报》--10月7日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日经指数收低，因日圆反弹且日本央行维持政策不变

日本股市收低，因日圆从低点反弹，而且房地产和金融类股在日本央行维持政策不变后回吐涨幅，尽管央行决策基本符合预期。日经指数跌0.7%报15,783.83点。东证股价指数跌0.4%至1,290.89点，JPX-日经400指数跌0.4%至11,734.20点。

--中国股市逢假期休市。

--香港股市：第三日收高，示威活动降温

香港股市连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。恒生指数收升0.5%至23,422.52点。恒生国企指数涨0.6%。一些本地零售相关类股表现较弱，因持续不断的示威活动影响其营业并赶走游客。

--全球汇市：日本首相言论激励日圆上扬，德国疲软数据打压欧元

日圆上扬，之前日本首相安倍晋三谈及日圆走软对经济的负面影响。此外，由于德国工业生产数据大幅下降，推动日圆兑欧元上涨。美元兑日圆下跌0.3%，至108.45日圆，从日高109.25下滑，脱离上周三触及的六年高位110.09，当时美国尚未公布强劲的就业数据。欧元兑日圆跌0.4%，报137.10日圆，距今日稍早触及的一个月低位136.875日圆不远。

--欧元债市：西班牙公债收益率微升，通膨保值债券测试市场需求

西班牙公债收益率(殖利率)微升。该国发售的通膨保值债券，将测试投资者的买需。西班牙10年期公债收益率升1个基点至2.16%，与意大利可比公债走势相符，但略逊于德国公债。德国10年期公债收益率降1个基点至0.89%，略高于8月触及的纪录低点0.867%。

--金属期市：伦铜略回吐涨幅，美元整理跌势

伦敦期铜周略微回吐上日涨幅。昨日美元创一年来最大单日跌幅，缓解大宗商品压力，期铜上涨1%。0838GMT，LME三个月期铜合约下跌0.21%，报每吨6695.75美元。

--国际油市：布兰特原油期货下跌，受供应过多担忧影响

布兰特原油进一步下跌，远离每桶93美元，抹去上日的部分涨幅，因担心供应充足的影响可能超过最近美元疲软对油价的提振作用。0842GMT，11月布兰特原油期货跌0.51美元，报每桶92.27美元。美国11月原油期货跌0.39美元，报每桶89.95美元。

--全球金市：黄金持于每盎司1,200美元上方，不过看空情绪仍然弥漫

黄金持于每盎司1,200美元上方，维持隔夜的大部分涨幅，不过对美国经济的乐观情绪，加上可能升息，令投资者保持谨慎。上日获利了结打压美元下跌，提振黄金上涨。0841GMT，现货金升至每盎司1,209.05美元。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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