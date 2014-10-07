《路透晚报》--10月7日日间新闻摘要（国际版）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
[市场摘要]
--日经指数收低，因日圆反弹且日本央行维持政策不变
日本股市收低，因日圆从低点反弹，而且房地产和金融类股在日本央行维持政策不变后回吐涨幅，尽管央行决策基本符合预期。日经指数跌0.7%报15,783.83点。东证股价指数跌0.4%至1,290.89点，JPX-日经400指数跌0.4%至11,734.20点。
--中国股市逢假期休市。
--香港股市：第三日收高，示威活动降温
香港股市连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。恒生指数收升0.5%至23,422.52点。恒生国企指数涨0.6%。一些本地零售相关类股表现较弱，因持续不断的示威活动影响其营业并赶走游客。
--全球汇市：日本首相言论激励日圆上扬，德国疲软数据打压欧元
日圆上扬，之前日本首相安倍晋三谈及日圆走软对经济的负面影响。此外，由于德国工业生产数据大幅下降，推动日圆兑欧元上涨。美元兑日圆下跌0.3%，至108.45日圆，从日高109.25下滑，脱离上周三触及的六年高位110.09，当时美国尚未公布强劲的就业数据。欧元兑日圆跌0.4%，报137.10日圆，距今日稍早触及的一个月低位136.875日圆不远。
--欧元债市：西班牙公债收益率微升，通膨保值债券测试市场需求
西班牙公债收益率(殖利率)微升。该国发售的通膨保值债券，将测试投资者的买需。西班牙10年期公债收益率升1个基点至2.16%，与意大利可比公债走势相符，但略逊于德国公债。德国10年期公债收益率降1个基点至0.89%，略高于8月触及的纪录低点0.867%。
--金属期市：伦铜略回吐涨幅，美元整理跌势
伦敦期铜周略微回吐上日涨幅。昨日美元创一年来最大单日跌幅，缓解大宗商品压力，期铜上涨1%。0838GMT，LME三个月期铜合约下跌0.21%，报每吨6695.75美元。
--国际油市：布兰特原油期货下跌，受供应过多担忧影响
布兰特原油进一步下跌，远离每桶93美元，抹去上日的部分涨幅，因担心供应充足的影响可能超过最近美元疲软对油价的提振作用。0842GMT，11月布兰特原油期货跌0.51美元，报每桶92.27美元。美国11月原油期货跌0.39美元，报每桶89.95美元。
--全球金市：黄金持于每盎司1,200美元上方，不过看空情绪仍然弥漫
黄金持于每盎司1,200美元上方，维持隔夜的大部分涨幅，不过对美国经济的乐观情绪，加上可能升息，令投资者保持谨慎。上日获利了结打压美元下跌，提振黄金上涨。0841GMT，现货金升至每盎司1,209.05美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (编译 王丽鑫； 审校 高琦)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申