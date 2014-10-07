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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 16:40 BJT

新兴汇市：亚币反弹，因美元全线走软且日圆上涨

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.57 108.78 +0.19 -3.03 105.28

坡元 1.2763 1.2760 -0.02 -1.03 1.2632

台币 30.453 30.503 +0.16 -1.65 29.950

韩元 1066.40 1069.00 +0.24 -1.03 1055.40

泰铢 32.60 32.64 +0.12 +0.80 32.86

菲律宾披索 44.63 44.75 +0.27 -0.52 44.40

印尼卢比 12195.00 12209.00 +0.11 -0.29 12160.00

印度卢比 61.36 61.62 +0.43 +0.72 61.80

马币 3.2570 3.2585 +0.05 +0.57 3.2755

* 中国金融市场因假期休市，10月8日周三恢复交易。(完)

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