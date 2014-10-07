离岸人民币：渣打人民币环球指数8月环比增1.4%，主因首尔和巴黎被纳入

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 渣打银行周二公布渣打人民币环球指数8月报1,949，较上月增长1.4%，主因指数纳入了首尔及巴黎为新的人民币离岸中心。
报告称，如若撇除新增的离岸中心，指数8月份表现仍受到对中国宏观经济忧虑的拖慢，并录得自2012年10月以来首次按月下跌。但渣打表示，沪港通的推出和预期香港将撤销2万元人民币兑换上限，有望推高指数。
渣打表示，巴黎一连串政策优惠，包括人民币清算行的成立和首次获发人民币合格境外机构投资者（RQFII）配额、人民币兑欧元直接交易等有利等条件有助于巴黎发展为人民币离岸中心。
而基于南韩与中国实体经济的紧密联系，首尔在离岸人民币上有庞大潜力，首尔新近推出的KRW/CNH交易，预计在与离岸人民币外汇对冲和较低的外汇交易成本下，将为当地出口商带来更大竞争力。
韩国人民币存款八月按月增长23%，人民币存款已达199亿美元，占总外汇存款的28%，较2013年初的0.51%有强劲增幅。
渣打并指，若不计入首尔和巴黎，按指数的基础离岸中心计算，8月仍是一个进展缓慢的月份。指数中的各个市场，8月跨境人民币支付较7月下跌。点心债券由于发行成本增加而有所放缓，离岸人民币较在岸价持续出现折让，减少累积人民币存款的意欲，情况在香港最为明显。
8月离岸人民币汇价疲弱反映市场对内地经济放缓持续忧虑；在岸价则受惠于贸易顺差创历史新高而相对稳定。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申