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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 16:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元空头被轧仓，关注力拓

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* 0.8811是澳元兑美元五日高点，之前空头部位进一步被轧仓

* 0.8727是澳洲央行会议声明之后低点

* 0.8820水平有卖盘(0.8827是上周所及高点)

* 0.8785(周一高点)目前成为支撑位；0.8653是周一低点

* 力拓拒绝嘉能可合并探询

* 澳洲9月就业数据将于周四公布。(完)

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