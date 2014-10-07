欧元债市：西班牙公债收益率微升，通膨保值债券测试市场需求

路透伦敦10月7日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周二微升。该国发售的通膨保值债券，将测试投资者的买需。

这是西班牙今年以来第二次发售与欧元区通胀挂钩的债券。该国5月份成功发售了50亿欧元10年期通膨保值债券，吸引到超过200亿欧元的需求。

自那时以来，欧元区的通胀年率已降至0.3%，投资者越发怀疑欧洲央行(ECB)最近推出的政策措施是否能重振经济成长与通胀。

德国经济部周二公布的数据显示，8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来的最大降幅。这一最新出炉的数据令人进一步质疑德国经济状况。

“我们认为目前环境非常不稳，如果(通胀预期)略微下降，预料欧洲央行会做出更加激进的反应...在那种情况下，我们预计通胀预期会出现转变，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann表示。

西班牙10年期公债收益率 升1个基点至2.16%，与意大利可比公债走势相符，但略逊于德国公债。

德国10年期公债收益率 降1个基点至0.89%，略高于8月触及的纪录低点0.867%。(完)

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