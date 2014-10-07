欧元债市：西班牙公债收益率微升，通膨保值债券测试市场需求

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦10月7日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周二微升。该国发售的通膨保值债券，将测试投资者的买需。
这是西班牙今年以来第二次发售与欧元区通胀挂钩的债券。该国5月份成功发售了50亿欧元10年期通膨保值债券，吸引到超过200亿欧元的需求。
自那时以来，欧元区的通胀年率已降至0.3%，投资者越发怀疑欧洲央行(ECB)最近推出的政策措施是否能重振经济成长与通胀。
德国经济部周二公布的数据显示，8月工业生产降幅大于预期，创下2009年初金融危机以来的最大降幅。这一最新出炉的数据令人进一步质疑德国经济状况。
“我们认为目前环境非常不稳，如果(通胀预期)略微下降，预料欧洲央行会做出更加激进的反应...在那种情况下，我们预计通胀预期会出现转变，”德国商业银行的策略师Rainer Guntermann表示。
西班牙10年期公债收益率 升1个基点至2.16%，与意大利可比公债走势相符，但略逊于德国公债。
德国10年期公债收益率 降1个基点至0.89%，略高于8月触及的纪录低点0.867%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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