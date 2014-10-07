《焦点》日本央行总裁承诺将长期维持宽松政策，但暗示近期不会行动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**日圆疲弱也有弊端**
安倍内阁还因为日圆疲弱的问题而受到国会的责难。日本央行的大规模刺激政策，是造成日圆疲软的部分原因，而进口成本随之上升，又给日本家庭带来了困扰。
安倍及其内阁成员近期开始就疲弱日圆的缺点发表评论，很大程度上是政界人士出于迎合国内选民的需要。
相比之下，黑田东彦表示疲弱日圆不会带来任何严重的问题，因出口商的营收将会提高，随后加薪以及就业成长将使日本家庭受益。
”整体上，通过提高企业海外业务的营收，疲软的日圆对出口和资本支出可以起到一些正面的效果。另外，日圆走弱也的确会抬高进口成本，拖累非制造业企业的营收。“他对国会表示。
日本央行自从去年4月以来，一直维持货币政策不变。当时央行承诺在约两年内，通过大规模资产购买计划，实现2%的通胀目标。
不过，分析师表示，如果经济持续低迷，央行可能会再度承受扩大刺激政策的压力。
8月日本工业生产意外下滑，其后日本央行下调了生产预估，称工业生产一直表现疲弱，部分原因是库存调整。上月日本央行表示，尽管有疲软现象发生，但工业生产的趋势是持续上升。
周二会议上的辩论，为10月31日的政策会议埋下伏笔。此次会议更加关键，届时日本央行九位委员将发布新的季度经济和物价预测。
熟悉日本央行想法的消息人士表示，鉴于眼下经济复苏迟缓的迹象，央行委员可能会将本财年的经济成长预估下调约一半。当前经济成长预测值在1.0%。(完) (编译 杜明霞/王洋/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申