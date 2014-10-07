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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 17:52 BJT

《焦点》日本央行总裁承诺将长期维持宽松政策，但暗示近期不会行动

**日圆疲弱也有弊端**

安倍内阁还因为日圆疲弱的问题而受到国会的责难。日本央行的大规模刺激政策，是造成日圆疲软的部分原因，而进口成本随之上升，又给日本家庭带来了困扰。

安倍及其内阁成员近期开始就疲弱日圆的缺点发表评论，很大程度上是政界人士出于迎合国内选民的需要。

相比之下，黑田东彦表示疲弱日圆不会带来任何严重的问题，因出口商的营收将会提高，随后加薪以及就业成长将使日本家庭受益。

”整体上，通过提高企业海外业务的营收，疲软的日圆对出口和资本支出可以起到一些正面的效果。另外，日圆走弱也的确会抬高进口成本，拖累非制造业企业的营收。“他对国会表示。

日本央行自从去年4月以来，一直维持货币政策不变。当时央行承诺在约两年内，通过大规模资产购买计划，实现2%的通胀目标。

不过，分析师表示，如果经济持续低迷，央行可能会再度承受扩大刺激政策的压力。

8月日本工业生产意外下滑，其后日本央行下调了生产预估，称工业生产一直表现疲弱，部分原因是库存调整。上月日本央行表示，尽管有疲软现象发生，但工业生产的趋势是持续上升。

周二会议上的辩论，为10月31日的政策会议埋下伏笔。此次会议更加关键，届时日本央行九位委员将发布新的季度经济和物价预测。

熟悉日本央行想法的消息人士表示，鉴于眼下经济复苏迟缓的迹象，央行委员可能会将本财年的经济成长预估下调约一半。当前经济成长预测值在1.0%。(完) (编译 杜明霞/王洋/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦/李春喜)
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