更新版 1-台湾股市：活络股市三箭齐发冀提振成交，大盘走向仍端视外资

(新增细节及分析师评论)

路透台北10月7日 - 台湾金管会周二宣布针对股市交易制度放宽的三个措施，目标上市/柜的成交量能提高至1,150亿台币。分析师认为，金管会的措施提高了散户交易的杠杆倍数，应可有效提高低迷的股市成交量。

稍早金管会宣布的三项措施分别为：开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。

〞量先价行，金管会知道市场要的是什么，因为没有量就不会有价。〞第一金证券投顾副总陈奕光说

他并表示，金管会的措施预料有助散户提高杠杆成数，活络股市成交量。基本上政府作多的心态并没有改变。不过他认为，近期台股成交量低迷、指数跌多涨少，主要还是因为外资资金回笼美国所致，要提振台股首先恐怕还是要视外资的动向。

**融资融券限额大幅放宽**

金管会宣布的三项措施分别为：开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。

在融资融券限额部分，目前每一客户的最高融资、融券限额各为6,000万台币及4,000万，将都提高2,000万，各为8,000万台币及6,000万元；非大型权值股目前最高融资限额3,000万，最高融券限额2,000万，将均提高1,000万，各为4,000万元及3,000万元。

单股限额部分，目前单一证券的最高融资限额上市股票为1,500万台币、上柜为1,000万，将分别提高为3,000万台币及2,000万元；最高融券限额上市为1,000万台币、上柜为750万，将分别提高为3,000万台币及2,000万元。

证券商业务避险部分，目前证券商因业务避险所从事的最高融券限额为4,000万台币、对单一证券之最高融券限额，上市为2,000万、上柜为1,500万，将分别提高为一般客户融券限额的两倍，即最高融券限额为1亿2,000万台币，单一证券的最高融券限额，上市为6,000万台币、上柜为4,000万元。

相关措拖将于11月10日生效。

金管会主委曾铭宗在记者会上表示，相关提振台股措施可望提高台股成交量3-5%。此前曾铭宗表示，希望能达到上市柜合计成交量1,150亿台币的目标。

曾铭宗并表示，中长期将陆续取消投资人单户单股融资融券限额，以及证券商业务避险的融资限额。目前则未讨论到外资借券限额放宽事宜。