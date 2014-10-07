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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 17:06 BJT

德国经济：央行委员Dombret预期下半年仅为温和改善趋势

路透法兰克福10月7日 - 德国央行一名委员称，德国经济目前看来下半年仅为温和改善趋势。

“在今年下半年，只能见到温和改善趋势，”德国央行委员Andreas Dombret在法兰克福向记者表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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