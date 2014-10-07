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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 17:44 BJT

英国金融：英国大型银行的一名资深人士在LIBOR操纵调查案中认罪

美国已经有两人承认在操纵Libor的相关案件有欺诈行为。

Paul Robson是英国公民，曾在荷兰合作银行(Dutch Rabobank)担任高级交易员。他与前同事Takayuki Yagami已经认罪，承认参与了对Libor的操纵。

在这场全球调查中，迄今已有七家银行和券商与美国和英国的监管机构就Libor操纵案达成和解，17人被指控犯有欺诈相关罪行。（完）

(编译 王颖/高琦 审校 张涛/杜明霞)
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