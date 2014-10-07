版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 17:33 BJT

CNH动态：美元走软及示威降温推离岸人民币即期小幅反弹

路透香港10月7日 - 美元的走疲与香港“占中”活动降温促离岸人民币即期周二小幅反弹，市场人士认为，虽然人民币短期仍偏弱，但投资者信心已渐恢复，近期人民币料维持窄幅波动。

受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840，至上周五晚则恢复至6.16水平。

“美元走疲，亚洲货币基本都在反弹，人民币也不例外，加上香港‘占中’已逐渐缓和，人民币买盘有所增多。”一位中资银行交易员称。

本地时间17:12，离岸人民币现汇 报6.1473，较上交易日小幅回升37个点子，盘中波幅有限，交易清淡。内地汇市于十一长假期间休市。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2430/2460，上日收盘在6.2450，小涨0.03%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.56%左右。

摩根大通近日调整了一些主要货币对在2014年四季度的预估，维持美元/人民币目标6.15不变。

香港股市周二连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。

全球汇市上，日圆周二上扬，之前日本首相安倍晋三谈及日圆走软对经济的负面影响。此外，由于德国工业生产数据大幅下降，推动日圆兑欧元上涨。美元兑日圆 下跌0.3%，新兴亚洲货币周二大多反弹。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻

人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐