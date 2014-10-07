CNH动态：美元走软及示威降温推离岸人民币即期小幅反弹

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 美元的走疲与香港“占中”活动降温促离岸人民币即期周二小幅反弹，市场人士认为，虽然人民币短期仍偏弱，但投资者信心已渐恢复，近期人民币料维持窄幅波动。
受占中活动影响，离岸人民币即期上周出现波动，人民币兑美元一度由6.14贬至6.1840，至上周五晚则恢复至6.16水平。
“美元走疲，亚洲货币基本都在反弹，人民币也不例外，加上香港‘占中’已逐渐缓和，人民币买盘有所增多。”一位中资银行交易员称。
本地时间17:12，离岸人民币现汇 报6.1473，较上交易日小幅回升37个点子，盘中波幅有限，交易清淡。内地汇市于十一长假期间休市。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2430/2460，上日收盘在6.2450，小涨0.03%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.56%左右。
摩根大通近日调整了一些主要货币对在2014年四季度的预估，维持美元/人民币目标6.15不变。
香港股市周二连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。
全球汇市上，日圆周二上扬，之前日本首相安倍晋三谈及日圆走软对经济的负面影响。此外，由于德国工业生产数据大幅下降，推动日圆兑欧元上涨。美元兑日圆 下跌0.3%，新兴亚洲货币周二大多反弹。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申