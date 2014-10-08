重温-台湾股市：活络股市三箭齐发冀提振成交，大盘走向仍端视外资

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透台北10月7日 - 台湾金管会周二宣布针对股市交易制度放宽的三个措施，目标上市/柜的成交量能提高至1,150亿台币。分析师认为，金管会的措施提高了散户交易的杠杆倍数，应可有效提高低迷的股市成交量。
稍早金管会宣布的三项措施分别为：开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。
〞量先价行，金管会知道市场要的是什么，因为没有量就不会有价。〞第一金证券投顾副总陈奕光说
他并表示，金管会的措施预料有助散户提高杠杆成数，活络股市成交量。基本上政府作多的心态并没有改变。不过他认为，近期台股成交量低迷、指数跌多涨少，主要还是因为外资资金回笼美国所致，要提振台股首先恐怕还是要视外资的动向。
**融资融券限额大幅放宽**
金管会宣布的三项措施分别为：开放资券相抵不列入融资融券限额计算、提高上柜有价证券之最高融资比率由五成提高至六成，以及提高投资人单户、单股融资融券限额及证券商业务避险的融券限额。
在融资融券限额部分，目前每一客户的最高融资、融券限额各为6,000万台币及4,000万，将都提高2,000万，各为8,000万台币及6,000万元；非大型权值股目前最高融资限额3,000万，最高融券限额2,000万，将均提高1,000万，各为4,000万元及3,000万元。
单股限额部分，目前单一证券的最高融资限额上市股票为1,500万台币、上柜为1,000万，将分别提高为3,000万台币及2,000万元；最高融券限额上市为1,000万台币、上柜为750万，将分别提高为3,000万台币及2,000万元。
证券商业务避险部分，目前证券商因业务避险所从事的最高融券限额为4,000万台币、对单一证券之最高融券限额，上市为2,000万、上柜为1,500万，将分别提高为一般客户融券限额的两倍，即最高融券限额为1亿2,000万台币，单一证券的最高融券限额，上市为6,000万台币、上柜为4,000万元。
相关措拖将于11月10日生效。
金管会主委曾铭宗在记者会上表示，相关提振台股措施可望提高台股成交量3-5%。此前曾铭宗表示，希望能达到上市柜合计成交量1,150亿台币的目标。
曾铭宗并表示，中长期将陆续取消投资人单户单股融资融券限额，以及证券商业务避险的融资限额。目前则未讨论到外资借券限额放宽事宜。
台湾股市 今日收低0.6%，成交初值 仅757.53亿台币。(完) (记者 詹静宜/高洁如/林妙容; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。