台湾央行:今年来台币兑美元较韩元更弱，汇率要看基本面--副总裁

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 针对外界认为台币汇价近期贬幅不若韩元大，可能损及出口商竞争力的疑虑，台湾央行周二表示，今年以来，台币兑美元 贬值幅度仍大于韩元，汇率强弱则要看经济基本面而定。
台湾央行副总裁严宗大在一场记者会表示，截至昨日收盘为止，台币兑美元今年以来贬值幅度为1.81%，韩元兑美元 则是贬了1.27%。
〞短期波动不易比较，汇率(走势)要看经济基本面。〞严宗大说。
国际清算银行(BIS)日前公布最新数据显示，2014年8月台币实质有效汇率(REER)指数为101.78，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是112.86，台币续低于韩元。
在全球资金回流美国之下，外资先前连续17日卖超台股，金管会统计，外资及陆资于9月净汇出约30.15亿美元，为连续第二个月净汇出，且至少为2013年以来的最大单月净汇出。
台币兑美元 先前一度走贬至半年的新低位，盘中低位在30.520。台币兑美元 周二量缩收升5分报30.453。
韩国央行8月降息25个基点至2.25% ，并在9月12日会议上维持利率不变，但投资者和分析师预计下月进一步降息的可能性很大。韩国政府预计今年增长3.7%，2013年为增长3.0%，2015年重返4%的增长率。
台湾官方则估计今年经济成长率至3.41%，较原先估计2.98%上修，明年估为3.51%。(完) (记者 高洁如/董永年; 审校 董永年)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申