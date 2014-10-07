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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 18:10 BJT

台湾央行:今年来台币兑美元较韩元更弱，汇率要看基本面--副总裁

路透台北10月7日 - 针对外界认为台币汇价近期贬幅不若韩元大，可能损及出口商竞争力的疑虑，台湾央行周二表示，今年以来，台币兑美元 贬值幅度仍大于韩元，汇率强弱则要看经济基本面而定。

台湾央行副总裁严宗大在一场记者会表示，截至昨日收盘为止，台币兑美元今年以来贬值幅度为1.81%，韩元兑美元 则是贬了1.27%。

〞短期波动不易比较，汇率(走势)要看经济基本面。〞严宗大说。

国际清算银行(BIS)日前公布最新数据显示，2014年8月台币实质有效汇率(REER)指数为101.78，较上月微幅走高；韩元的实质有效汇率则是112.86，台币续低于韩元。

在全球资金回流美国之下，外资先前连续17日卖超台股，金管会统计，外资及陆资于9月净汇出约30.15亿美元，为连续第二个月净汇出，且至少为2013年以来的最大单月净汇出。

台币兑美元 先前一度走贬至半年的新低位，盘中低位在30.520。台币兑美元 周二量缩收升5分报30.453。

韩国央行8月降息25个基点至2.25% ，并在9月12日会议上维持利率不变，但投资者和分析师预计下月进一步降息的可能性很大。韩国政府预计今年增长3.7%，2013年为增长3.0%，2015年重返4%的增长率。

台湾官方则估计今年经济成长率至3.41%，较原先估计2.98%上修，明年估为3.51%。(完) (记者 高洁如/董永年; 审校 董永年)
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