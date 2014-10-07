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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 17:54 BJT

台湾金融：开放银行办理连结黄金结构型商品，恢复销售TRF--金管会

路透台北10月7日 - 台湾金管会周二称，将开放银行办理以黄金为基准的结构型商品，及开放银行办理连结发行股票增值权公司的台股股权衍生性金融商品，并删除银行申请办理衍生性金融商品业务应符合一定等级信评的规定。

金管会银行局副局长吕蕙容在一场记者会也表示，此次为强化间理银行办理人民币目标可赎回远期合约(TRF)等复杂型高风险衍生性金融商品，修订银行办理衍生性金融商品业务注意事项。

“大部分TRF受罚的银行都全面改善、恢复销售。”她说。

她补充称，经比对台湾与新加坡及香港业务开放程度差异，决议开放银行办理黄金做为连结的结构型商品，不再只限于黄金存摺业务，同时比照证券商开放银行可办理发行股票增值权(SAR)公司的台股股权衍生性金融交易。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
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