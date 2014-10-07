台湾金融：开放银行办理连结黄金结构型商品，恢复销售TRF--金管会

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北10月7日 - 台湾金管会周二称，将开放银行办理以黄金为基准的结构型商品，及开放银行办理连结发行股票增值权公司的台股股权衍生性金融商品，并删除银行申请办理衍生性金融商品业务应符合一定等级信评的规定。
金管会银行局副局长吕蕙容在一场记者会也表示，此次为强化间理银行办理人民币目标可赎回远期合约(TRF)等复杂型高风险衍生性金融商品，修订银行办理衍生性金融商品业务注意事项。
“大部分TRF受罚的银行都全面改善、恢复销售。”她说。
她补充称，经比对台湾与新加坡及香港业务开放程度差异，决议开放银行办理黄金做为连结的结构型商品，不再只限于黄金存摺业务，同时比照证券商开放银行可办理发行股票增值权(SAR)公司的台股股权衍生性金融交易。(完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申