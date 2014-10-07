版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 18:09 BJT

欧洲经济：欧盟执委会将调查亚马逊与卢森堡政府之间的税务协议

路透布鲁塞尔10月7日 - 欧盟执委会周二针对亚马逊 与卢森堡之间的税务协议启动了一项深度调查，称这种安排可能会低估亚马逊的获利，从而使其获得不公平优势。

欧盟执委会称，根据卢森堡2003年对亚马逊当地子公司Amazon EU Sarl的税务裁定，该公司可向其母公司支付特许费，这就减少了该公司的应税获利，且可能与市场规则不符。

该委员会称，这可能会使亚马逊获得经济优势，使该公司与其他公司相比少缴税，而其他公司的获利则是根据市场规则分配的。

这是欧盟委员会针对公司避税行为以及欧盟政府帮助公司避税的最新一项调查。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐