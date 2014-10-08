重温稿-台湾货币市场：旬初短率持稳低档，央行微调存单余额结构

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 金融业发放现金股利，分配略有不均
* 央行存单结构微调，长天期比例渐增
* 行库坚持买票利率，高位持稳难降
记者 董永年
路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周二持稳低档。调度人士表示，今日整体市场资金宽松，但因近期金融业陆续发放现金股利，令银行间资金分配略有不均，但本周资金平稳趋松环境不会改变。
昨日央行的三种天期存单发行余额减少，引起市场讨论。交易员认为，因有1,200亿台币的364天期存单发行，央行为控管存单发行余额不致增加过速，减少利率偏高的短天期存单发行，一方面可调整存单发行余额的天期结构，一方面也可以降低成本。
不过也有交易员指出，央行自上月标售定存单即明示银行下标要更为积极，并在事后对配合度低的业者减收短天期存单。昨日三种天期存单发行余额的减少，猜测也与此有关。
〞昨天有一年期交割，央行必须调余额，不然11月就会到7兆，他不想这么快。〞一位资金调度人士称。
另一银行交易员则表示，央行自今年2月开始将364天期存单标售金额从1,000亿台币上调至1,200亿，但存单余额总量却没有上升那么多。由于短天期存单渐少，长的变多，也代表货币政策正朝向中性方向调整。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日在0.386%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，亦同于上日。两周拆款利率区间则在0.388-0.445%，上日在0.388-0.450%。
**短票利率高位持坚**
短票市场方面，大型票券商指出，旬初资金宽裕，买票利率持稳在低档，不过大型行库对买票利率较为坚持，区间高位下调不易。
有票券商表示，昨日央行减少三种天期存单发行金额，使得部分大型民营银行买票需求升温，因此成交在低档的比例有稍稍增加。
一公股银行交易员则称，今日月内的买票利率落在0.60-0.61%，票券商开出的跨月利率则在0.62-0.63%，跨月部分认为偏低所以没做。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.62%，同上日。30天期在0.61-0.63%，也与上日相同。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.611%，前日则为0.607%。
台湾央行周二公布，共发行2,559.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,562.5亿相较，存单发行余额较上日减3亿。
本周央行存单到期总额为1兆1,415.1亿台币，落点分别为周三2,228.5亿、周四2,234.3亿及周五862.8亿。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为113亿台币，累积超额准备为1,120亿台币、加计前期1%的超额准备为2,252亿台币。
**RP低位成交增加**
台湾债券市场附买回(RP)利率周二靠向区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳宽松，投信端、寿险端要券需求持续增温，RP利率区间低位成交比重较上日增加。
市场人士指出，随着投信端月初基金申购款新钱涌入，投信端寻找券源去化资金压力，加上寿险端也有找券需求，月初整体资金较显宽裕，令RP交投利率续处低档，但不致于跌破既有区间低位。
〞钱超多，到单量很少，但RP利率也调不下去，因为市场都预期央行会升息。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，目前银行端资金宽松令拆款短率持稳低位，今日资金调度以拆款为主，RP融资仅承作到期续作部分，新承作则暂不受理，短线RP利率仍持在原有区间不变。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，区间低位成重持续较上日增加。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )
本周余日台币债券交割因子有：周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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* 期权走势仍显示担忧选举结果 * 美元指数从本周低位反弹 * 加元下跌，因通胀放缓削弱加息传言 (新增文末表格) 路透纽约4月21日 - 欧元兑美元周五下跌，投资者为周日法国总统选举首轮投票作准备。 欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。 “人们普遍寻求降低风险，为周日法国大选做准备，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主管Karl Schamotta表示。 民调显示，在法国总统选举首轮投票中，中间派独立候选人马克龙和反欧盟及反移民的民族阵线候选人勒庞很可能胜出，进入第二轮投票。 投票前的民调显示，马克龙处于领先地位，且法国采购经理人指数(PMI)良好，在某程度上扶助稳定投资者的信心，欧元兑美元仍可望录得11周内表现最好的一周。 不过，期权市场走势暗示，投资者担心极右翼候选人勒庞和极左翼候选人梅朗雄在选举中可能有良好的表现。