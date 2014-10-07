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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 18:51 BJT

路透基点：台湾合作金库启动大食品的10亿台币五年期贷款--TRLPC

路透10月7日 - 汤森路透旗下基点报告，消息人士称，台湾合作金库已经启动了台湾大食品股份有限公司的10亿台币五年期贷款案，并担任本周的牵头行兼簿记行。

该贷款包括三部分。A档是4亿台币定期贷款，B档是最高可达2,000万美元的信用证额度，C档是最高可达6亿台币的循环信贷，以台币或美元方式提取。B和C档的总额不能超过6亿台币。

A档利率较一年期邮政储蓄利率加码48个基点。B档的季度费率是5个基点。C档的台币部分利率较一年期邮政储蓄利率加码58个基点，美元部分较Libor加码150个基点。

A和C档的税前保底利率分别是1.8%和1.9%。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过30个基点，则借款人将额外支付利息。

银行受邀以三个层次参贷。承诺2.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，有20个基点的前端费。承诺1.75-2.49亿台币的银行，有15个基点的费率。承诺1-1.74亿台币的银行，费率是8个基点。

大食品的董事长担任本案担保人，还有两家工厂和设备作为担保。

A档在六个月的宽限期后，分10次每半年等额偿还。

资金将用于为大食品在2010年3月获得的13亿台币贷款提供再融资，还将用于运营资本。

大食品是在台湾上市的福懋油脂股份有限公司的子公司，是一家面粉生产商。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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