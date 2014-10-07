路透基点：台湾合作金库启动大食品的10亿台币五年期贷款--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月7日 - 汤森路透旗下基点报告，消息人士称，台湾合作金库已经启动了台湾大食品股份有限公司的10亿台币五年期贷款案，并担任本周的牵头行兼簿记行。
该贷款包括三部分。A档是4亿台币定期贷款，B档是最高可达2,000万美元的信用证额度，C档是最高可达6亿台币的循环信贷，以台币或美元方式提取。B和C档的总额不能超过6亿台币。
A档利率较一年期邮政储蓄利率加码48个基点。B档的季度费率是5个基点。C档的台币部分利率较一年期邮政储蓄利率加码58个基点，美元部分较Libor加码150个基点。
A和C档的税前保底利率分别是1.8%和1.9%。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过30个基点，则借款人将额外支付利息。
银行受邀以三个层次参贷。承诺2.5亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，有20个基点的前端费。承诺1.75-2.49亿台币的银行，有15个基点的费率。承诺1-1.74亿台币的银行，费率是8个基点。
大食品的董事长担任本案担保人，还有两家工厂和设备作为担保。
A档在六个月的宽限期后，分10次每半年等额偿还。
资金将用于为大食品在2010年3月获得的13亿台币贷款提供再融资，还将用于运营资本。
大食品是在台湾上市的福懋油脂股份有限公司的子公司，是一家面粉生产商。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申