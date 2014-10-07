马来西亚期市：棕榈油期货上涨，追随隔夜豆油市场涨势

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透吉隆坡10月7日 - 长周末过后，周二马来西亚棕榈油期货上涨，追随隔夜豆油市场涨势，关于美国产粮带部分地区降雨和大雾天气将影响油籽产量的预期愈演愈烈。
周一芝加哥豆油价格 飙升3.3%，创出近13个月来最大单日涨幅，因美国中西部部分地区降雨延迟大豆收获，且周末的大雾引发粮食产量或受影响的疑虑。
“豆油在周一尾盘交易时段上涨，提振棕榈油价格走高，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。
指标12月棕榈油合约 上涨0.5%，收报每吨2,180马币(林吉特)，盘中交易区间为2,176至2,204马币。
总成交量为28,625口，低于均值的35,000口。
中国国庆长假，导致市场成交迟缓。
亚洲尾盘交易中，美国12月豆油期货 跌0.7%，触及近三周低位。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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(编译 田建华; 审校 王洋)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申