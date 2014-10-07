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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 18:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，追随隔夜豆油市场涨势

路透吉隆坡10月7日 - 长周末过后，周二马来西亚棕榈油期货上涨，追随隔夜豆油市场涨势，关于美国产粮带部分地区降雨和大雾天气将影响油籽产量的预期愈演愈烈。

周一芝加哥豆油价格 飙升3.3%，创出近13个月来最大单日涨幅，因美国中西部部分地区降雨延迟大豆收获，且周末的大雾引发粮食产量或受影响的疑虑。

“豆油在周一尾盘交易时段上涨，提振棕榈油价格走高，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易员称。

指标12月棕榈油合约 上涨0.5%，收报每吨2,180马币(林吉特)，盘中交易区间为2,176至2,204马币。

总成交量为28,625口，低于均值的35,000口。

中国国庆长假，导致市场成交迟缓。

亚洲尾盘交易中，美国12月豆油期货 跌0.7%，触及近三周低位。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华; 审校 王洋)
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