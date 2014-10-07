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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 19:17 BJT

国际油市：380-cst燃料油现货升水触及一周低点，市场需求偏低

路透新加坡10月7日 - 380-cst燃料油现货升水周二跌至一周低位，需求清淡，现货交易时段有大量标售，令价格承压。

路透数据周二显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水缩窄0.64美元，至每吨2.86美元。

路透计算显示，联合石化标售11月装船的船货，每吨较新加坡现货报价升水2.10-2.60美元。380-cst燃料油升水因此承受压力。

一位交易员表示，新加坡需求一直为持稳至小幅走弱，北亚燃料油需求(特别是中国)则为偏空。

新加坡港口管理机构最新数据显示，8月新加坡船用燃料油销量小幅上涨，在367万吨左右。

不过上周迄今，船用燃料油升水处于跌势，因需求放缓。

路透数据显示，380-cst燃料油到岸价据估算每吨较船货价格高出4.99美元，因卖家于周二下调卖单。

相比之下，上周五该水准在每吨5.5美元。新加坡市场周一因公共假日休市。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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