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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 19:55 BJT

东南亚股市：泰国股市接近两个月低点，印尼股市连续第二个交易日上涨

路透曼谷10月7日 - 大多数东南亚股市周二在经历了区间振荡后小幅下跌，泰国股市收在近两个月低点，受累于大盘股的跌势。不过印尼股市逆势上涨，为连续第二日上涨，受技术性买盘带动。

泰国股市 收低0.2%至1,539.39点，创下8月8日以来的最低，延续周一下跌1.7%的走势。

在交投活跃的个股中，Airports of Thailand 下跌近1%至8月21日以来的最低，因之前公布的旅游相关数据不佳。

9月抵达泰国的旅客量较上年同期下滑7.0%，8月则为下滑11.9%。表明该国旅游业受到政治局势的负面影响。

证交所数据显示，印尼股市大盘股获得资金流入，Telkom Indonesia 和Astra International 助指标股指 上涨0.7%。

Samuel Sekuritas Indonesia分析师Muhamad Alfatih说：“上周的下滑非常剧烈。投资者重返市场，因一些蓝筹股价格相对便宜些。”

其它地区股市似乎追随亚洲市场的走势。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 尾盘上涨0.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 425.28 -0.55 -0.13 +9.50 388.37

新加坡 3243.99 -9.25 -0.28 +2.42 3167.43

马来西亚 1833.54 -7.28 -0.40 -1.79 1866.96

泰国 1539.39 -3.74 -0.24 +18.53 1298.71

印尼 5032.84 32.70 +0.65 +17.75 4274.18

菲律宾 7239.38 -7.65 -0.11 +22.91 5889.83

越南 614.08 -0.34 -0.06 +21.69 504.63

(完)

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