东南亚股市：泰国股市接近两个月低点，印尼股市连续第二个交易日上涨

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷10月7日 - 大多数东南亚股市周二在经历了区间振荡后小幅下跌，泰国股市收在近两个月低点，受累于大盘股的跌势。不过印尼股市逆势上涨，为连续第二日上涨，受技术性买盘带动。
泰国股市 收低0.2%至1,539.39点，创下8月8日以来的最低，延续周一下跌1.7%的走势。
在交投活跃的个股中，Airports of Thailand 下跌近1%至8月21日以来的最低，因之前公布的旅游相关数据不佳。
9月抵达泰国的旅客量较上年同期下滑7.0%，8月则为下滑11.9%。表明该国旅游业受到政治局势的负面影响。
证交所数据显示，印尼股市大盘股获得资金流入，Telkom Indonesia 和Astra International 助指标股指 上涨0.7%。
Samuel Sekuritas Indonesia分析师Muhamad Alfatih说：“上周的下滑非常剧烈。投资者重返市场，因一些蓝筹股价格相对便宜些。”
其它地区股市似乎追随亚洲市场的走势。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 尾盘上涨0.2%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 425.28 -0.55 -0.13 +9.50 388.37
新加坡 3243.99 -9.25 -0.28 +2.42 3167.43
马来西亚 1833.54 -7.28 -0.40 -1.79 1866.96
泰国 1539.39 -3.74 -0.24 +18.53 1298.71
印尼 5032.84 32.70 +0.65 +17.75 4274.18
菲律宾 7239.38 -7.65 -0.11 +22.91 5889.83
越南 614.08 -0.34 -0.06 +21.69 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 田建华)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申