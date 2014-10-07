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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 20:21 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近八个月低点，因供给过剩

路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑，并接近每吨114.05美元的八个月低位。供给过剩局面不改，给卖方带来较大压力。

交易商预计供给依然偏多，因此继续以贴水价格释出船货。日本Asahi Kasei买入11月下半月的石脑油船货，基于C&F较日本报价贴水为每吨约6美元。

交易员称，路透数据显示，过去两个月以来，基于C&F的价格一直处于贴水，且并无迹象显示短期内将回到升水。

新加坡现货市场上，维多从BP买入12月上半月的石脑油船货，价格为每吨807美元。

亚洲汽油裂解价差周二触及每桶12.29美元，为两个半月高位，因从亚洲弥漫至美国和欧洲的全球供给短缺提振价格。

交易员表示，美国炼厂停产导致的供给扰乱，已导致拉美汽油买家在其它地区寻求船货。

欧洲、地中海地区以及亚洲通常是汽油的进口方。西方若出现供给短缺，将促使贸易商从亚洲买入汽油，尽管这种情况尚未发生。

亚洲的交易员称，他们保持价格在高位，以防止船货向西流动，因为东方也需要这些供给。

台湾台塑石化出售总计75万桶11月船期的汽油，招标将在本周进行。

交易员表示，台湾台塑石化可能已售出总共2百万桶10月装船的汽油，其中75万桶按现货方式出售。

新加坡现货市场上无汽油交易完成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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