国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近八个月低点，因供给过剩

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡10月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二下滑，并接近每吨114.05美元的八个月低位。供给过剩局面不改，给卖方带来较大压力。
交易商预计供给依然偏多，因此继续以贴水价格释出船货。日本Asahi Kasei买入11月下半月的石脑油船货，基于C&F较日本报价贴水为每吨约6美元。
交易员称，路透数据显示，过去两个月以来，基于C&F的价格一直处于贴水，且并无迹象显示短期内将回到升水。
新加坡现货市场上，维多从BP买入12月上半月的石脑油船货，价格为每吨807美元。
亚洲汽油裂解价差周二触及每桶12.29美元，为两个半月高位，因从亚洲弥漫至美国和欧洲的全球供给短缺提振价格。
交易员表示，美国炼厂停产导致的供给扰乱，已导致拉美汽油买家在其它地区寻求船货。
欧洲、地中海地区以及亚洲通常是汽油的进口方。西方若出现供给短缺，将促使贸易商从亚洲买入汽油，尽管这种情况尚未发生。
亚洲的交易员称，他们保持价格在高位，以防止船货向西流动，因为东方也需要这些供给。
台湾台塑石化出售总计75万桶11月船期的汽油，招标将在本周进行。
交易员表示，台湾台塑石化可能已售出总共2百万桶10月装船的汽油，其中75万桶按现货方式出售。
新加坡现货市场上无汽油交易完成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申