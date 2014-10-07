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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 20:24 BJT

美国热股：麦当劳盘前小跌，子公司日本麦当劳控股公布悲观财测

路透10月7日 - 日本麦当劳控股 周二预计，2014年净亏损料为170亿日圆(1.567亿美元)，为11年来首次亏损。该公司销售原本就已面临来自便利店的激烈竞争，早前爆出的一食品安全丑闻更是雪上加霜。

麦当劳 一直受到全球范围内销售下降的困扰，此次日本麦当劳控股公布的消息，为麦当劳表现进一步蒙上阴影。麦当劳持有日本麦当劳控股49.9%的股份。

麦当劳周二盘前微跌0.36%，周一收在93.84美元。(完)
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