欧洲个股：荷兰合作银行暂停伦敦两外汇交易员工作--彭博

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦10月7日 - 彭博周二表示，荷兰合作银行 在内部进行外汇交易操作调查后，已经暂停伦敦两位外汇交易员的工作。
去年10月，荷兰合作银行同意支付10亿美元了结美国和欧洲对于其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查。据彭博，为了加强内部合规措施，已经开展了大范围的评估。
文章中没有提及这两位交易员的名字，致信和致电该行新闻部亦未得到回应。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选