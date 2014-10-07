欧洲个股：荷兰合作银行暂停伦敦两外汇交易员工作--彭博

路透伦敦10月7日 - 彭博周二表示，荷兰合作银行 在内部进行外汇交易操作调查后，已经暂停伦敦两位外汇交易员的工作。

去年10月，荷兰合作银行同意支付10亿美元了结美国和欧洲对于其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的调查。据彭博，为了加强内部合规措施，已经开展了大范围的评估。