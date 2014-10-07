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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 21:48 BJT

美国热股：联合包裹收购I-parcel，盘初股价下跌

路透10月7日 - 联合包裹(优比速,UPS) 表示，已经收购I-parcel公司，来加强快速扩张的全球电子市场业务。

交易条款没有披露。

UPS表示，I-parcel帮助美国电商在逾93个国家提供国际物流服务。

盘初UPS股价报97.16美元，下跌1.4%。

(编译 田建华; 审校 王洋)
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