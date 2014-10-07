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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 21:27 BJT

全球经济：IMF下调全球经济成长预估，警告欧元区、日本等地增长风险

IMF警告称，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年开始加息，金融市场估值泡沫可能会瞬间破裂。当前市场或许低估了发达经济体之间货币政策背离所导致的风险。

IMF还警告称，俄罗斯同乌克兰间以及中东的地缘政治紧张局势，日益给全球经济带来风险，其结果可能是油价遭受冲击，如果冲突加剧，将导致更大范围内的贸易和金融动荡。

由于宽松货币政策已经达到极限，各国政府又缺少现金，因此难以提高公共投资，IMF敦促所有国家进行结构性改革，例如改善劳动力市场政策、打击偷税漏税和提高基础建设支出等。(完) (编译/审校 田建华/洪曦/王洋; )
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