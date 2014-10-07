表格：IMF对2014和2015年全球GDP预测

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布全球经济展望报告。内容可参阅 。
预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。
实际值 预测 与7月展望报告的差异
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2013 2014 2015 2014 2015
全球产出 3.3 3.3 3.8 –0.1 -0.2
发达经济体 1.4 1.8 2.3 0.0 -0.1
美国 2.2 2.2 3.1 0.5 0.0
欧元区 -0.4 0.8 1.3 -0.3 -0.2
德国 0.5 1.4 1.5 -0.5 -0.2
法国 0.3 0.4 1.0 -0.4 -0.5
意大利 –1.9 -0.2 0.8 -0.5 -0.3
西班牙 –1.2 1.3 1.7 0.1 0.1
日本 1.5 0.9 0.8 -0.7 -0.2
英国 1.7 3.2 2.7 0.0 0.0
加拿大 2.0 2.3 2.4 0.1 0.1
其它发达经济体 2.3 2.9 3.1 0.0 -0.1
新兴市场与
发展中经济体 4.7 4.4 5.0 -0.1 -0.2
独联体国家 2.2 0.8 1.6 -0.1 -0.5
俄罗斯 1.3 0.2 0.5 0.0 -0.5
不含俄罗斯 4.2 2.0 4.0 -0.4 -0.4
新兴及发展中亚洲 6.6 6.5 6.6 0.1 0.0
中国 7.7 7.4 7.1 0.0 0.0
印度 5.0 5.6 6.4 0.2 0.0
东盟五国 5.2 4.7 5.4 0.1 -0.2
(ASEAN-5)
新兴及发展中欧洲 2.8 2.7 2.9 0.0 0.0
拉美与加勒比地区 2.7 1.3 2.2 -0.7 -0.4
巴西 2.5 0.3 1.4 -1.0 -0.6
墨西哥 1.1 2.4 3.5 0.0 0.1
中东、北非、
阿富汗及巴基斯坦 2.5 2.7 3.9 -0.4 -0.9
撒哈拉以南非洲 5.1 5.1 5.8 -0.4 0.0
南非 1.9 1.4 2.3 -0.3 -0.4 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申