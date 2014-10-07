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亚洲 | 2014年 10月 7日 星期二 21:32 BJT

表格：IMF对2014和2015年全球GDP预测

路透10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二发布全球经济展望报告。内容可参阅 。

预测值是经过通胀调整的年度百分比变动，数据进行了四舍五入。

实际值 预测 与7月展望报告的差异

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2013 2014 2015 2014 2015

全球产出 3.3 3.3 3.8 –0.1 -0.2

发达经济体 1.4 1.8 2.3 0.0 -0.1

美国 2.2 2.2 3.1 0.5 0.0

欧元区 -0.4 0.8 1.3 -0.3 -0.2

德国 0.5 1.4 1.5 -0.5 -0.2

法国 0.3 0.4 1.0 -0.4 -0.5

意大利 –1.9 -0.2 0.8 -0.5 -0.3

西班牙 –1.2 1.3 1.7 0.1 0.1

日本 1.5 0.9 0.8 -0.7 -0.2

英国 1.7 3.2 2.7 0.0 0.0

加拿大 2.0 2.3 2.4 0.1 0.1

其它发达经济体 2.3 2.9 3.1 0.0 -0.1

新兴市场与

发展中经济体 4.7 4.4 5.0 -0.1 -0.2

独联体国家 2.2 0.8 1.6 -0.1 -0.5

俄罗斯 1.3 0.2 0.5 0.0 -0.5

不含俄罗斯 4.2 2.0 4.0 -0.4 -0.4

新兴及发展中亚洲 6.6 6.5 6.6 0.1 0.0

中国 7.7 7.4 7.1 0.0 0.0

印度 5.0 5.6 6.4 0.2 0.0

东盟五国 5.2 4.7 5.4 0.1 -0.2

(ASEAN-5)

新兴及发展中欧洲 2.8 2.7 2.9 0.0 0.0

拉美与加勒比地区 2.7 1.3 2.2 -0.7 -0.4

巴西 2.5 0.3 1.4 -1.0 -0.6

墨西哥 1.1 2.4 3.5 0.0 0.1

中东、北非、

阿富汗及巴基斯坦 2.5 2.7 3.9 -0.4 -0.9

撒哈拉以南非洲 5.1 5.1 5.8 -0.4 0.0

南非 1.9 1.4 2.3 -0.3 -0.4 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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