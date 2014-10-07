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市场报道 | 2014年 10月 7日 星期二 21:43 BJT

美国股市：开盘走低，因德国经济数据疲弱而承压

路透纽约10月7日 - 美国股市周二开盘大幅下跌，欧元区最大经济体德国的疲弱数据带来压力。

道琼工业指数 开盘下跌137.4点或0.81%，报16,854.51点；标准普尔500指数 跌14.83点或0.75%，至1,949.99点；Nasdaq指数 下滑38.49点或0.86%，报4,416.31点。(完)
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