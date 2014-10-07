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债券 | 2014年 10月 7日 星期二 23:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.010%，投标倍数为4.56

路透华盛顿10月7日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.005 低值 0.000 投资 0.010

价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 12.73% 投标倍数 4.56 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 32,002,114,100 总投标 145,846,043,700 竞争性投标得标 31,767,464,800 非竞争性投标得标 234,649,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/10/09 到期日 2014/11/06 CUSIP码 912796ED7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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