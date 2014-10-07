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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 00:30 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因各类船舶运费均回落

路透10月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下滑，因各类船舶运费均回落。

乾散货运价指数跌14点，或1.36%，报1,015。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌37点，或2.13%，至1,698点。日均获利下降316美元，报11,485美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或0.56%，报884点。日均获利降低43美元，至7,076美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 跌10点，报1,007点。灵便型船指数< .BHSI>跌2点，报528点。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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