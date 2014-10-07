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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 01:05 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.994%，投标倍数为3.42

路透华盛顿10月7日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.994 中值 0.975 低值 0.890

价格 99.649129 高值得标比率 73.69% 投标倍数 3.42 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,033,800 总投标 92,418,952,800 竞争性投标得标 26,839,681,000 非竞争性投标得标 60,352,800 FED附加 　 0 一级交易商投标 69,774,000,000 一级交易商得标 12,626,380,000 直接投标 9,019,000,000 直接得标 4,676,845,000 间接投标 13,465,600,000 间接得标 　9,536,456,000 发行细节 发行日 2014/10/15 到期日 2017/10/15 CUSIP码 912828F54 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 母红；审校 李军)
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