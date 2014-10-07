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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 03:11 BJT

美国数据：8月消费者信贷增加135.2亿美元，增幅不及预期

路透华盛顿10月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布，8月美国消费者信贷增长幅度不及预期，前一个月的增幅也被下修，给经济扩张步伐发出了警示信号。

美国8月消费者信贷增加135.2亿美元，至3.25万亿美元，预估为增长200亿美元。7月消费者信贷被下修至增加216亿美元。

消费者信贷增长疲弱，巩固了经济在第二季强劲增长后，将在第三季减速的观点。多数分析师预计，第三季度经济成长3%左右，慢于第二季，但快于过去数年的成长均值。

8月消费者信贷增长放缓主要是因反映信用卡使用情况的循环信贷减少2.075亿美元，7月循环信贷被修正为增加53.8亿美元。

包括汽车货款和学生贷款在内的非循环信贷在8月大幅增长137.3亿美元。7月非循环信贷被修正为增长162.3亿美元。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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