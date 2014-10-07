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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 04:32 BJT

美股盘后：百胜集团下调全年盈利预估后股价先抑后扬

路透10月7日 - 百胜集团 周二在美股盘后交易中先抑后扬，一度下滑2%后反弹1.6%，之前百胜集团下调了全年盈利预估。

百胜公布，会计年度第三季中国同店销售下滑14%。(完)
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