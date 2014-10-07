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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 39.82 -0.57 -1.41 1439761

搜狐 47.24 -1.05 -2.17 351509

网易 83.67 -0.51 -0.61 377733

百度 215.63 -1.57 -0.72 3595702

台湾

台湾积体电路 20.38 -0.44 -2.11 2152536

联电 2.03 -0.01 -0.49 167679

日月光 6.29 +0.02 +0.32 220190

硅品精密 6.79 -0.04 -0.59 673982

和信超媒体 0.77 -0.03 -3.20 221455

友达 4.09 -0.11 -2.62 143615

中华电信 29.69 -0.13 -0.44 17984

台湾国际航电 50.06 -1.17 -2.28 1177820

香港

中国移动 59.21 +0.01 +0.02 181952

中国联通 14.68 -0.16 -1.08 99427

中国电信 59.55 -0.91 -1.51 9940

中芯国际 5.30 +0.18 +3.52 32992

电讯盈科 6.41 -0.03 -0.47 5473

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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