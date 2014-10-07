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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--10月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月7日(二)

2350 - 8月经常帐数据

10月8日(三)

0120 - 标售六个月期贴现国库券

0130 - 标售10年期通胀保值债券

0300 - 石油连盟每周例行发布原油库存数据

0500 - 日本9月服务业景气判断指数

0600 - FamilyMart 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
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