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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 06:53 BJT

****澳新经济指标预测--10月8日-10月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    10月6日当周
    
    10月8日(三)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                   9月             --       +0.5%
                             (较上年同期)                               --       +4.1%
    
    10月9日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                             9月           减少3   增加12.1
             全职就业人数(万人)                                         --    增加1.43
             就业参与率                                               65.0%      65.2%
             失业率                                                    6.2%       6.1%
    
    10月9-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                9月             --       +1.1%
                            (较上年同期)                                --       +4.8%
    
    10月10日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                   8月           +0.1%      +0.3%
             投资性房屋融资                                             --       +6.8%
    
    10月13日当周
    
    10月12日(日)
    2145 新西兰食品价格指数                             9月             --       +0.3%
    
    10月13日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    10月14日(二)
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  9月             --         4.0
                          企业信心指数                                  --           8
    
    10月14-15日
    2330 澳洲消费者信心指数                            10月             --       -4.6%
    
    10月15日(三)
    0030 澳洲新车销售                                   9月             --       -1.8%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                9月             --        56.5(完)
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