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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 08:05 BJT

日本数据：8月经常帐盈余2,871亿日圆，同比激增82.7%--财务省

路透东京10月8日 - 日本财务省周三公布，8月未经季节调整的经常帐盈余大幅增加，因海外投资获利提振了国际收支。

数据显示，8月未经季节调整的经常帐盈余为2,871亿日圆(27亿美元)，路透调查访问的分析师预估为盈余1,980亿日圆。8月经常帐盈余较上年同期增长82.7%。

结算收入为1.5万亿(兆)日圆，较上年同期增长20.6%。

浏览完整图表，请参看日本财务省网站：

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