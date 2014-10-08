日本数据：8月经常帐盈余2,871亿日圆，同比激增82.7%--财务省

路透东京10月8日 - 日本财务省周三公布，8月未经季节调整的经常帐盈余大幅增加，因海外投资获利提振了国际收支。

数据显示，8月未经季节调整的经常帐盈余为2,871亿日圆(27亿美元)，路透调查访问的分析师预估为盈余1,980亿日圆。8月经常帐盈余较上年同期增长82.7%。