日本数据：8月经常帐盈余2,871亿日圆，同比激增82.7%--财务省

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透东京10月8日 - 日本财务省周三公布，8月未经季节调整的经常帐盈余大幅增加，因海外投资获利提振了国际收支。
数据显示，8月未经季节调整的经常帐盈余为2,871亿日圆(27亿美元)，路透调查访问的分析师预估为盈余1,980亿日圆。8月经常帐盈余较上年同期增长82.7%。
结算收入为1.5万亿(兆)日圆，较上年同期增长20.6%。
浏览完整图表，请参看日本财务省网站：
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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