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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 06:48 BJT

美国经济：明年中期料升息，增长与通胀率可望反弹--纽约联储总裁

分析师预期，美联储将在临近明年年中时升息。美国上半年经济增长令人失望，通胀率仍低于联储目标，而失业率则稳步下降。

杜德利对货币政策拥有固定投票权，并且是联储温和派官员的核心人物；他就美国经济发表了平衡但整体上偏于乐观的看法。而且他在一个月内第二次指出，美元走强是决定货币政策的一个因素。

“美元升值和我稍早提到的海外经济体增强前景趋弱，均抑制了通胀压力，”他说。

虽然失业率已降至5.9%，但美国就业参与率也在稳步下滑。杜德利表示，他目前对就业参与率反弹的信心有所减弱，部分归因于婴儿潮一代退休等人口统计学因素；这与他之前的说法略有不同。

在升息的时机选择方面，杜德利呼应了美联储主席叶伦的看法，称：“成长增强、通胀率上升以及就业市场收紧速度加快，可能促使我们提早行动。但反过来，若经济增长令人失望，升息时间也可能推后。”(完)
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