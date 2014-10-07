美国经济：明年中期料升息，增长与通胀率可望反弹--纽约联储总裁

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
分析师预期，美联储将在临近明年年中时升息。美国上半年经济增长令人失望，通胀率仍低于联储目标，而失业率则稳步下降。
杜德利对货币政策拥有固定投票权，并且是联储温和派官员的核心人物；他就美国经济发表了平衡但整体上偏于乐观的看法。而且他在一个月内第二次指出，美元走强是决定货币政策的一个因素。
“美元升值和我稍早提到的海外经济体增强前景趋弱，均抑制了通胀压力，”他说。
虽然失业率已降至5.9%，但美国就业参与率也在稳步下滑。杜德利表示，他目前对就业参与率反弹的信心有所减弱，部分归因于婴儿潮一代退休等人口统计学因素；这与他之前的说法略有不同。
在升息的时机选择方面，杜德利呼应了美联储主席叶伦的看法，称：“成长增强、通胀率上升以及就业市场收紧速度加快，可能促使我们提早行动。但反过来，若经济增长令人失望，升息时间也可能推后。”(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选