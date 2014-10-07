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货币新闻 | 2014年 10月 8日 星期三 07:50 BJT

《综述》香港示威者面临抉择，将于周五同政府展开对话

旺角地区销售也同样大幅下滑，示威者与警方和反占中人士在这里爆发了一些激烈冲突。

汇丰与Markit Group周二公布的香港9月PMI数据显示，示威活动发生前，许多香港企业的处境已经不妙。月内新业务量于累跌四个月后，大致维持上月水平。9月私营企业职位连续六个月下跌，职位流失率为四个月以来最强劲。

过去一周示威人数有所起伏，一些人在夜间暂离后又重新返回。警方自9月28日向示威者施放催泪瓦斯与胡椒喷雾后，未再过多干涉示威活动。

周二有大约40名反占中人士出现在主要示威地点附近的金钟地铁站，占中派对其发出斥责直到他们离去。

示威活动已促使港股市值蒸发接近500亿美元。世界银行表示，示威对香港经济造成伤害，不过对中国影响有限。(完) (编译/审校 张明钧/李爽/陈宗琦/郑茵)
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