《综述》香港示威者面临抉择，将于周五同政府展开对话

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
旺角地区销售也同样大幅下滑，示威者与警方和反占中人士在这里爆发了一些激烈冲突。
汇丰与Markit Group周二公布的香港9月PMI数据显示，示威活动发生前，许多香港企业的处境已经不妙。月内新业务量于累跌四个月后，大致维持上月水平。9月私营企业职位连续六个月下跌，职位流失率为四个月以来最强劲。
过去一周示威人数有所起伏，一些人在夜间暂离后又重新返回。警方自9月28日向示威者施放催泪瓦斯与胡椒喷雾后，未再过多干涉示威活动。
周二有大约40名反占中人士出现在主要示威地点附近的金钟地铁站，占中派对其发出斥责直到他们离去。
示威活动已促使港股市值蒸发接近500亿美元。世界银行表示，示威对香港经济造成伤害，不过对中国影响有限。(完) (编译/审校 张明钧/李爽/陈宗琦/郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申