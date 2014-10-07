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市场报道 | 2014年 10月 8日 星期三 07:03 BJT

美国数据：8月职位空缺数量触及2001年以来最高水平--劳工部

路透华盛顿10月7日 - 美国劳工部表示，尽管聘雇活动下滑，美国8月职位空缺仍增至逾13年来最高水平。

劳工部周二发布的每月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，8月经季节调整的职位空缺为483.5万个，7月下修为460.5万个。职位空缺通常被用来衡量劳动力需求。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策官员曾表示，他们在考虑货币政策未来动向时会紧盯JOLTS报告。

报告显示，经季节调整后，雇主在8月份聘雇464.0万人，低于7月的493.4万人。8月聘雇人数较2009年6月高出27%，当时创下经济衰退开始之后的最低水平。

8月离职率为1.8%，连续第七个月持稳。该比率衡量自愿离职人数，也是显示员工自认可另觅得更好职位的信心指标。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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