《美债周三展望》长债收益率触及逾一年低点，受经济面消息打压

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 德国8月工业生产重挫4%
* IMF下调全球经济成长预估
* 美国标售270亿美元三年期公债，需求强劲
路透纽约10月7日 - 美国公债收益率周二下挫，长债收益率触及去年5月来最低，因最新的迹象显示德国经济疲弱，且国际货币基金组织(IMF)下调全球经济成长预估，刺激了避险买盘。
德国8月工业生产较前月下降4.0%，不仅低于路透调查预估中值的下滑1.5%，还低于调查中的最低预估值下降3.0%。这是自2009年1月以来的最大月度降幅。 数据令投资人担心欧洲最大经济体经济动能消竭，昨日公布的数据显示德国工业订单疲弱，欧元区投资人信心不振。
另外，IMF将今明两年全球经济成长预估分别下调至3.3%和3.8%，7月时预估分别为3.4%和4%。
“德国公布疲弱数据后，盘初美债即开始缓慢的稳步上涨，”美银美林美国利率策略师Shyam Rajan表示。他表示IMF的预估以及空头回补造成公债收益率下滑。
分析师表示，美国财政部发售270亿美元三年期公债，获得强劲需求，投标倍数达到3.42，为2月来最高。这是本周610亿美元新债供应的首批。
尽管美国劳工部公布数据显示，8月职位空缺由7月的460.5万增至483.5万，但公债收益率仍下跌。
分析师表示，周二美股重挫也支撑了对美国公债的避险买盘。美股标普500指数 大跌1.51%。
30年期长债 升1-15/32，收益率由3.13%降至3.05%，为去年5月来最低。
指标10年期公债 尾盘升21/32，收益率报2.35%，周一尾盘报2.43%。盘中该收益率跌至8月29日来最低的2.34%。
美国七年期公债 尾盘升15/32，收益率由周一尾盘的2.13%降至2.06%，盘中低见2.05%，为8月29日来最低。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申