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亚洲 | 2014年 10月 8日 星期三 07:22 BJT

《全球汇市》日圆全线走强，因全球经济增长疑虑打压风险偏好

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2671 1.2668 +0.02 -7.81 1.3745

美元/日圆 107.95 108.02 -0.06 +2.52 105.30

欧元/日圆 136.78 136.84 -0.04 -5.49 144.73

美元/瑞郎 0.9563 0.9566 -0.03 +7.11 0.8928

英镑/美元 1.6097 1.6093 +0.02 -2.77 1.6556

美元/加元 1.1152 1.1172 -0.18 +5.01 1.0620

澳元/美元 0.8813 0.8816 -0.03 -1.12 0.8913

新西兰元/美元 0.7831 0.7832 -0.01 -4.57 0.8206

澳元/日圆 95.140 95.230 -0.09 +1.37 93.850

新西兰元/日圆 84.540 84.600 -0.07 -2.16 86.410

英镑/日圆 173.77 173.84 -0.04 -0.32 174.33

澳元/新西兰元 1.1247 1.1249 -0.02 +3.68 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/李婷仪/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/张明钧/白云/郑茵)
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